Die With a Smile la traduzione e il testo della canzone di Lady Gaga e Bruno Mars

(Di venerdì 16 agosto 2024) Per la settimana di Ferragosto 2024,hanno rilasciato la loro nuova, Die, scritta a quattro mani con altri collaboratori e cantata a due. Lain italiano del brano, parla di un innamorato che dopo aver sognato la fine del suo amore, realizza che vorrebbe stare sempre accanto alla sua amata, ogni giorno come se fosse l’ultimo, e anche nel giorno in cui il mondo dovesse finire, in modo da poter morire con un sorriso, come dice il titolo. Nel video, che potete vedere qui sopra,sfoggiano un look e costumi fine anni ’70.