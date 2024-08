Concordato preventivo l’ultima mossa di questa riforma fiscale hardcore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’ultimo modulo delladel governo Meloni è il cosiddetto, un accordo biennale per il 2024-25 in base al quale lo Stato rinuncia ai controlli e il contribuente autonomo accetta il reddito presunto, e il conseguente carico, deciso dallo Stato. È la definitiva politicizzazione del fisco, almeno per una vasta platea di contribuenti, autonomi e imprese. In questo modo si dovrebbe ridurre l’evasione, legalizzandola di fatto, e incassare più soldi, quelli che servono per sistemare il bilancio dello Stato per l’anno prossimo, operazione rovente. Per timore di un flop, però, il ministro Leo ha inserito una super flat tax, cioè una tassazione con aliquota unica (10%) e bassa sulla differenza tra il reddito del 2023 e quelloper il 2024 e 2025.