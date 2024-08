Afghanistan le atlete alle Olimpiadi non bastano | a 3 anni dal ritiro Usa le donne ancora intrappolate nell’inferno talebano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’eredità lasciata al popolo afghano da Biden che decise ildelle truppe statunitensi, i civili – e soprattutto le– la stanno pagando. Anzi: scontando ogni giorno. A una manciata didal ritorno al potere dei Talebani in, e dopo un ventennio dall’inizio del conflitto, Kabul è persa e tornata sotto una cappa oscurantista senza possibilità di intravedere la luce in fondo al tunnel., a 3dalUsa lescontano l’eredità lasciata da Biden Una realtà che la popolazione afghana tocca con mano ogni giorno da quel fatidico maggio 2021, quando venne avviato ildal Paese delle ultime truppe statunitensi e della coalizione Nato. A stretto giro dall’annuncio, e in concomitanza con la ritirata, come noto le forze talebane lanciarono attacchi in diverse aree del Paese, riconquistandone la parte settentrionale.