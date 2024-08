A tutta bellezza Imane Khelif la trasformazione dopo le Olimpiadi | ecco com’è oggi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) La pugile algerina, fresca vincitrice della medaglia d’oro alledi Parigi 2024, ha recentemente fatto parlare di sé per un cambio di look che ha catturato l’attenzione dei media e dei suoi fan.le intense settdi competizioni e le polemiche che hanno accompagnato il suo percorso olimpico,ha deciso di concedersi un momento di relax epresso un noto centro estetico di Algeri. L’evento, documentato sui suoi profili social, ha mostrato la campionessa mentre si sottoponeva a unache ha messo in risalto il suo lato più femminile. >> “Tamberi non doveva”. Matteo Bassetti, il commento sulla salute dell’atletai guai alleIn un video condiviso su Instagram,è apparsa inizialmente in abiti sportivi, con i capelli raccolti e senza trucco.