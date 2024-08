Real Madrid-Atalanta 2-0 Ancelotti vince anche la Supercoppa

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 15 agosto 2024)2-0, : subito a segno Mbappé in.Va allaeuropea: è il sesto titolo, record in solitaria. L’inizia bene e prendeuna traversa nel primo tempo, poi ilsi scatena nella ripresa: segna Valverde su assist di Vinicius, quindi il raddoppio dell’osservato speciale Mbappé. Altro titolo per, eguagliato Muñoz come allenatore piùnte nella storia del clubIL TABELLINO DELLA PARTITA2-059? Valverde, 68? Mbappé(3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien (90? Palestra), Kolasinac (70? Bakker); Zappacosta (62? Godfrey), De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic (90? Manzoni); De Ketelaere (62? Retegui), Lookman. All. Gasperini(4-3-3): Courtois; Carvajal (88? L.