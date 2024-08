Pallamano l’Italia può segnare la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028? I Mondiali 2025 il primo passo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024) Lo scorso 12 maggiodellaha firmato l’impresa per eccellenza della propria storia agonistica e ha scritto una memorabile, indimenticabile, indelebile pagina di antologia dello sport tricolore. La nostra Nazionale si è qualificata aimaschili, coronando un sogno che sembrava irrealizzabile fino a pochi anni fa, concretizzando una magia in cui pochissimi eletti avrebbero creduto. Quel giorno gli azzurri hanno sconfitto il Montenegro per 34-32 nel match di ritorno del terzo turno dei playoff, dopo la vittoria con sei gol di scarto (32-26) ottenuta nel confronto d’andata. Dal 14 gennaio al 2 febbraio, tra Croazia, Danimarca e Norvegia, anche i ragazzi del DT Riccardo Trillini saranno protagonisti nella rassegna iridata.