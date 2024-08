Palio l’ex mossiere Giorgio Guglielmi di Vulci a cena in Piazza Dalle trifore del Comune si affaccia anche Beatrice d’Olanda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 agosto 2024) Siena, 15 agosto 2024 - Ildal cuore di unnon si cancella mai.se è da tanto che non sale sul verrocchio. Non stupisce dunque chedifosse aindel Campo con l’amico Enzo Giorgi, come mostra la foto. Quest’ultimo è stato l’ombra dei, loro accompagnatore per anni e anni.diha ricoperto l’incarico dinei primi anni 2000 con ben 12 presenze, tante quante Amos Cisi e Leonildo Fabbrini. E’ lui ad abbassare il canape a partire dal 2000 quando vinse l’Istrice con Trecciolino su Gangelies, dopo 25 anni di attesa. E’ rimasto ininterrottamente in carica per tutto il 2002, è tornato il 2 luglio 2007, facendo poi entrambe le annate 2008 e 2009. L’ultima Carriera fu quella vinta da Brio su Istriceddu nella Civetta che si corse quasi al buio.