Maltempo Liguria e Toscana spiagge evacuate per tromba d’aria e mareggiate A Genova allerta gialla fino a domani

(Di giovedì 15 agosto 2024) Non si ferma l’ondata diche sta coinvolgendo il nord Italia. Dopo aver colpito Torino con grandine e vento, un downburst (temporale con forti raffiche) ha creato forti disagi nella provincia di Imperia. Le perturbazioni hanno colpito nel pomeriggio il golfo di La Spezia per poi interessare la Versilia e il Livornese. Saràper temporali indalla mezzanottealle 14 di. Fuori da Portovenere una bufera ha sorpreso due canoisti che sono stati soccorsi da delle imbarcazioni in transito. La bufera nello Spezzino Una brutta disavventura che poteva finire in tragedia. Questo è capitato nella giornata di Ferragosto a due canoisti fuori dalle bocche di Portovenere. Un violento nubifragio ha colto di sorpresa i due turisti che si sono trovati in difficoltà. Per fortuna, alcune barche li hanno intercettati e salvati.