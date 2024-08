Inzaghi avverte | Rivali? Tutte rinforzate L’Inter aumenterà l’impegno!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il weekend d’esordio in Serie A è ormai a un passo. Simoneintroduce la nuova stagione delattraverso un’intervista, in cui tocca numerosi temi nerazzurri. APPLICAZIONE – Simonespiega l’atteggiamento richiesto ai giocatori delper approcciare al nuovo anno calcistico: «Sappiamo le responsabilità che avremo quest’anno. È stata una stagione molto, molto positiva con la vittoria della seconda stella e adesso dovremo aumentare ancorae l’applicazione perché sappiamo che tante squadre si stanno rinforzando e vorranno vincere tante partite come noi. Dovremo essere bravi nei particolari, nel preparare molto bene le partite».