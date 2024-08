Frena l’avanzata dell’Ucraina | la situazione nel Kursk Fin dove si è spinto l’esercito di Kiev

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024), 15 agosto 2024 – La Russia sta prendendo contromisure per fermare la campagna Ucraina nella regione di: dall’inizio dell’offensiva a oggi,disarebbe penetrato in territorio russo per 35 km dal confine. Eppure nelle ultime oresta rallentando. Lo scrive il britannico ISW, Institute for the Sudy of the War, citato peraltro anche da alcuni media ucraini. Fonti dell’ISW sono blog militari russi e ucraini che concorderebbero nell’evidenziare come tra il 13 e il 14 agosto la resistenza di Mosca sia riuscita nel mettere un freno all’operazione di, avvalendosi di nuove risorse, dislocate qui da altre regioni.