È Ferragosto ma il Natale vi sembra già alle porte? Si chiama Christmas Creep | ecco di cosa si tratta e cosa dicono gli esperti

(Di giovedì 15 agosto 2024) Le ferie si avviano alla conclusione, e già si ha l’impressione che ilsia dietro l’angolo, o meglio: che arrivi sempre prima. Un nuovo studio fornisce la spiegazione, legata a una concezione distorta del tempo ma comune a tutte le culture. Sarà che l’anno scorso, in alcune località della costa adriatica, si sono presentati dei Babbinel bel mezzo di agosto, pronti anche a tuffarsi in mare; sarà che si sta diffondendo il trend del panettone sotto l’ombrellone (nel quale il celebre dolce natalizio perde uvetta e canditi a favore di ingredienti come pesca, albicocca, mango, ananas o limone di Sorrento), fatto sta che ormai da tempodi sentire le zampogne in spiaggia.