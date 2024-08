Calciomercato Napoli Osimhen verso il Chelsea Manna prepara diversi colpi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 15 agosto 2024) Victorsembra sempre più vicino al trasferimento al. Ilun doppio colpo dai ‘Blues’, ma non solo. Il punto La vicendaè vicina ad una risoluzione. Il giocatore nigeriano da tempo spinge per un addio al, ma fino a questo momento non si è trovata la pista giusta. Si è parlato molto die PSG e proprio la squadra inglese in queste ultime ore sembra essere balzata in pole position. Il blitz dia Londra è servito a dare una svolta alla trattativa e nei prossimi giorni si dovrebbe arrivare alla fumata bianca. Victor(Lapresse) – cityrumors.itSecondo quanto riferito dal Sun, ilha messo sul tavolo una proposta di 50 milioni di euro più i cartellini di Lukaku e Casadei per arrivare a. Una proposta che ha portato i partenopei ad aprire al trasferimento ed ora la palla passa direttamente al calciatore.