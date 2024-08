The Bear 3 recensione della serie con Jeremy Allen White

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 14 agosto 2024) TheconNella serata inaugurale del The, Carmy rimane chiuso nella cella frigorifero del suo ristorante, e a seguito di una crisi di panico, comincia a sputare veleno su chiunque, dall’altro latospessa porta metallica, provi a tranquillizzarlo: Neil, Ritchie e soprattutto Claire, che lo chef lascia lì, su due piedi. Così si era concluso il secondo cicloprodotta da Hulu e disponibile in Italia dal 14 agosto su Disney+ anche con la terza stagione ideata anch’essa da Christopher Storer. Ladi The3 proverà a raccontare quello che ci aspetta nei prossimi dieci episodi(attenzione, potrebbero seguire spoiler). The, dove eravamo rimasti La terza stagione di Theriparte più o meno da quel momento drammatico.