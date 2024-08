Si accende il Ferragosto dei club Bob Sinclair Sfera Ebbasta e gli altri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) di Federico Tommasini Manca poco. Il conto alla rovescia per la notte diè iniziato e con lui i grandi eventi della Riviera. Dalle colline al mare, le piste da ballo sono già pronte per la serata più importante di agosto. Si parte stasera, dallo Space di Riccione con un grande ritorno, quello di Carl Cox. Il dj che ha ’battezzato’ la nuova discoteca nella sua serata di apertura, torna in console per dare inizio a una dodici ore di musica non stop fino al pomeriggio di domani. Insieme con lo special guest della serata saliranno in console Andrea Oliva, Matteo Gatti, Mida e Remaster Neeeded per una maratona che si concluderà alle 14 di domani. Ma la festa nella disco sulle colline riccionesi non finisce qui. Domani sarà il turno diche si esibirà nella serata targata Mamacita.