Radu si sblocca al Sassuolo! Ultimi dettagli e una data per la chiusura – Sky

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Dopo un percorso caratterizzato da alti e bassi e un’esperienza poco brillante al Bournemouth, Ionutè pronto a voltare pagina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’estremo difensore si è lasciato convincere dalla proposta del. TUTTO FATTO – Ionutdi ritorno all’Inter dopo il prestito in Premier League, sembra destinato a trovare una nuova casa al. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, le trattative tra i due club sono ormai in fase avanzata, con solo alcuniancora da definire prima della conclusione dell’affare. Le sue prestazioni altalenanti, unite alla mancanza di continuità, hanno spinto il club a cercare una soluzione definitiva, con il portiere stesso desideroso di rilanciare la sua carriera in una piazza dove possa avere maggiore spazio e fiducia.