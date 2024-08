Prima regola per trovare il coraggio intellettuale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il, uno non se lo può dare. Chi non aspira neppure ad averlo, può contare su un metodo sperimentato e tutto sommato vincente – lo si è battezzato “sistema Don Abbondio” – e vivere secondo le sue regole di cautelosa viltà gabellata per prudenza. Ma poniamo che qualcuno, pur fifone per indole, voglia farsi intellettualmenteso, a che santo deve votarsi? Qui Manzoni non ci soccorre granché, perché il “sistema Cardinal Borromeo” – ilè donato infallibilmente dal cielo a chi prega per averlo – è inadatto a menti laiche o irreligiose.