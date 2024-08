Più piscine in spiaggia | le chiedono i turisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) "Ci sonoche telefonano agli hotel per chiedere se hanno leo se ce ne sono negli stabilimenti balneari convenzionati con loro Le difficoltà del mare di quest’anno devono farci riflettere: sul tema delleinnon si può più attendere, è ora di agire e alla svelta". L’appello arriva da una ’colonna’ dei bagnini, Umberto Fuzzi. Storico imprenditore balneare della Regina, è stato presidente della cooperativa bagnini negli anni ‘80. "L’amministrazione di Cattolica e gli enti sovracomunali devono capire che il futuro del turismo dipende molto dalla possibilità di realizzare nuove e più grandiin– attacca Fuzzi, la cui famiglia ha la concessione balneare dal 1906 Sugli strumenti urbanistici possibili per farle dobbiamo tutti sederci a un tavolo e ragionare. A partire dal piano, che proprio a Cattolica è in fase di adozione".