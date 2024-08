Parco del Conero i droni contro gli incendi Saranno utilizzati per agevolare gli avvistamenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Isentinellegliboschivi neldelnon disturbano il Falco Pellegrino. La Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio della Regione in sinergia con l’EnteRegionale del, ha avviato un’attività sperimentale di avvistamentocon utilizzo dia supporto delle squadre anto di pronto intervento (Nos) e di avvistamento mobili operative all’interno dei 6mila ettari dell’area protetta. L’Enteha per questo rilasciato l’autorizzazione al sorvolo in aree boscate del Monteappartenenti a siti di interesse comunitario della Rete Natura 2000. L’attività di avvistamentoconviene svolta nel rispetto di tutte le norme di tutela che regolano le attività di sorvolo all’interno del