Marquez-Ducati arriva la rivelazione improvvisa | colpo di scena nessuno lo immaginava

(Di mercoledì 14 agosto 2024) L’di Marccoglie di sorpresa anche laoltre che tutti gli appassionati:loMarcsta attraversando un periodo molto particolare, un anno di transizione alla guida di unaGresini. Ha fatto molto scalpore il suo addio dalla Honda, ma il suo ciclo dopo anni di militanza era giunto al termine. Il piano era quello di conquistare una moto ufficiale e c’è riuscito a sfavore di Jorge Martin, ritenuto come il candidato numero uno dopo ottime stagioni.a sorpresa di(LaPresse) Ilveggente.itLa sensazione è chevoglia raggiungere Valentino Rossi in vetta ai successi del mondiale piloti con nove vittorie e magari superarlo. Per farlo, però, dovrà lottare con Pecco Bagnaia, che diventerà suo compagno di squadra.