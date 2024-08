Lippi naviga sul campionato | Con Motta la Juve al top Inter squadra da battere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Salvadori Il sole e il mare di Ibiza, la caldissima estate goduta dalla sua imbarcazione in un mare da sogno dove la canicola si fronteggia più piacevolmente. Marcello, come succede spesso in questi ultimi anni, nel clou della stagione estiva lascia la sua amatissima Viareggio per la Spagna, che è un po’ la sua seconda patria. Ritornerà in Toscana a settembre. In queste sue vacanze all’insegna del relax vero ci sono le sue grandi passioni che sono le imbarcazioni e un’acqua di mare bellissima. Ilsembra lontano anche per chi la serie A ora la vive in modo più distaccato ma sempre con un occhio attento. In realtà il via alla stagione calcistica che conta è vicinissimo eprova a fare le carte anche se i giudizi sono giocoforza ancora provvisori.