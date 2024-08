La prima di Mbappè la maxi offerta a Vinicius l’assenza di Koopmeiners | a Varsavia la Supercoppa dei casi di mercato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Se c’è una squadra che può permettersi la folle speranza di battere il Real Madrid dopo aver subìto sette gol in due amichevoli contro Parma e St.Pauli e aver perso per motivi diversi i due migliori giocatori in rosa quella è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La sola presenza in finale diEuropea a, davanti alla Regina del calcio europeo, è un appuntamento con la storia, un impegno forse proibitivo, ma la squadra bergamasca ha dimostrato spesso e volentieri di andare a nozze con la pressione e gli occhi del mondo addosso. Le due vittorie su due ad Anfield Road contro il Liverpool, la prestazione super contro il Psg ai quarti di Champions, oltre ovviamente al trionfo in finale di Europa League contro l’imbattuta Bayer Leverkusen, sono tutti piccoli grandi tasselli che hanno contribuito a rafforzare l’immagine di big europea dell’Atalanta.