Il maxi yacht Atlantis II all’Argentario è uno dei panfili più grandi del mondo

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Grosseto, 14 agosto 2024 – Martedì ha dato fonda di fronte la località L’Acqua Dolce verso Porto Ercole “II”, il mega panfilo di 115 metri della famiglia Niarchos, uno dei piùmegadel, gigante nave da diporto con il fascino dell’antico fatta costruire nel 1981 dal famoso magnate greco Stavros Spyros Niarchos per competere con lo"Christina O” di Onassis di 99 metri di lunghezza. Racconta il comandante Daniele Busetto, che lo ha subito documentato per il noto Archivio storico delloing custodito nella sede di Artemare Club a Porto Santo Stefano: “II è stato realizzato nei cantieri di Scaramanga tra il Pireo e Atene progettato dall’architetto Maierform, la parte meccanica è dotata di due motori da 4800 cavalli, è prevalentemente ormeggiato presso porto Hercule a Monaco, ha 17 uomini di equipaggio per 24 passeggeri.