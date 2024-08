Dolori e ansia | rumors da Cincinnati le condizioni di Sinner preoccupano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il tennis post-olimpico sta affrontando la stagione del cemento, da sempre quella che porta all'ultimo slam della storia: Flushing Meadows, il torneo per eccellenza a stelle e strisce che, dal 1978, si disputa nel nuovo impianto newyorchese dopo che, per anni, era stato ospitato nel vetusto club di Forest Hills. Obiettivo dei top è quello di vincerlo ma nella mente di Jannikc'è anche un obbligo morale, verso il tennis azzurro e verso se stesso. La ragione è semplice: troppa gente gli vuol male e ha stigmatizzato il suo ritiro dai Giochi, leggendo in quel «non posso partecipare, ho la tonsillite» un alibi per dedicarsi alla preparazione della stagione sul cemento. Nulla di più balordo ma, si sa, contro l'ignoranza non c'è rimedio.