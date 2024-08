Dalla tavola dove la formula all you can eat è già storia ai cieli Il costo dell' abbonamento? 599 euro più una piccola quota per ogni volo con destinazioni in oltre 50 Paesi La nuova frontiera della mobilità low cost

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La logica è la stessa dei ristoranti All you can eat: si paga una cifra fissa, si mangia fino a sazietà, e. Sceglie il cliente quanto.ai, Wizz Air ci prova. La compagnia aerea ungherese ha appena lanciato una proposta che è musica alle orecchie diviaggiatore incallito, nomade digitale o wanderlust: il programma “All You Can Fly”. Per soli 599, i passeggeri possono volare illimitatamente per un anno, con unaaggiunta (di 9,99) pertratta. Un’iniziativa che promette di rivoluzionare il concetto diaerea.