Da Sky Sport Roma | Dybala autorizzato a trattare con l’Al Qadsiah

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) L’avventura di Pauloallapotrebbe terminare in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Sky, i giallorossi avrebberoil giocatore acon, club saudita interessato alla Joya. Carlos Novel, l’agente del giocatore, sta incontrando agli emissari del club, i quali avevano proposto una ricca offerta da 20 milioni di euro più bonus, rifiutata daperché convinto a rimanere a. Ora, però, dopo aver visto che potrebbe non essere più al centro del progetto, la Joya starebbe valutando una nuova offerta da parte del club arabo. Rimane possibile una finestra attiva per poter cercare un’altra sistemazione, magari in Premier League, dove non ci sono state offerte vere e proprie, ma solo un interessamento a giugno del Chelsea di Enzo Maresca.