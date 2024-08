Cina | nord-est accelera creazione industria di energia pulita 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Changchun, 14 ago – (Xinhua) – Operai lavorano alla linea di produzione di pale eoliche presso la Chongtong Chengfei New Material Co., Ltd. nella citta’ di Da’an, provincia-orientale cinese del Jilin, il 17 aprile 2024. Negli ultimi anni, la regione-orientale del Paese hato ladi un’dell’basata sui vantaggi delle risorse,ndo lo sviluppo della generazione dicome l’eolica, solare e a idrogeno per promuovere la piena rivitalizzazione della-orientale. (Xin) Agenzia Xinhua