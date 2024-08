Bimba investita e uccisa a Torino Salvini attacca gli assistenti sociali La replica | Specula su una tragedia Aggredito il fotografo de La Stampa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 14 agosto 2024) È polemica per il post pubblicato su Facebook del vicepremier Matteosullache ha coinvolto unadi 2 anni ada un’auto in manovra nel parcheggio davanti a un ospedale. La piccola, ricoverata in condizioni gravissime al San Giovanni Bosco, e poi trasferita al Regina Margherita, specializzato nelle cure ai minori, è morta nella mattinata di ieri. Le è stato fatale il terzo arresto cardiaco, che ha reso vano il prodigarsi delle equipe mediche per salvarle la vita. «Povera piccola innocente, una preghiera per lei», scrive sui social il leader della Lega, che poi: «Ma dove sono glie i serviziche dovrebbero salvare questi bimbi da una vita di strada e di furti, senza scuola e senza gioia??? E non usino la scusa della “cultura” Rom».