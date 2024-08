Annega nel lago di Garda per salvare un bambino | morto un ragazzo indiano di 27 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Undi 27to martedì pomeriggio nel territorio di Riva del, neldi. Secondo alcune ricostruzioni, il giovane si era buttato peruntedesco in difficoltà, andando a fondo senza più riemergere. Il ventisettenne era in vacanza con gli amici, che hanno quindi allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Riva dele i vigili del fuoco permanenti di Trento con il nucleo sommozzatori, la Guardia costiera, il servizio “Spiagge sicure”, i soccorsi sanitari e i carabinieri di Riva del. Ilè stato recuperato dalle acque delverso le 18. I soccorsi sanitari hanno provato a rianimarlo per diversi minuti, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.