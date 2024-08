Alexis Sanchez | L’Udinese ha lottato molto per avermi nessun dubbio nel tornare qui

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Nell’auditorium del Bluenergy Stadium di Udine, si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione di. L’attaccante cileno, accolto nei giorni scorsi con grande entusiasmo dai tifosi e dai media, ha risposto alle domande della stampa, condividendo le sue aspettative sul suo ritorno al. All’evento presenti anche il direttore generale Franco Collavino e il responsabile dell’area tecnica, Gökhan Inler. “Vorrei ringraziare tutta la gente del club. Ieri è stato bellissimo in città, sono cambiate molte cose a partire dalla stadio, sono pronto per iniziare. Mi sentobene e penso di poter dare fin da subito una mano alla squadra, sceglierà l’allenatore.è lo stesso di tredici anni fa, è cambiato il calcio ema adesso gestisco le mie energie in modo diverso.