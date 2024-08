WWE | Dakota Kai è infortunata al ginocchio sarà assente per un lungo periodo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 13 agosto 2024) Durante la puntata di RAW del 12 agosto, il commentatore Michael Cole ha annunciato cheKai ha subito una lacerazione del menisco. Ha dichiarato inoltre chefuori dai giochi per otto-dieci settimane e che si sottoporrà ad un intervento chirurgico. Damage CRTL alla caricaha lottato per l’ultima volta al live event della WWE il 27 luglio, dove lei e IYO SKY hanno battuto Bianca Belair e Jade Cargill. Sonya Deville l’ha poi attaccata nel backstage durante la puntata di RAW del 5 agosto. Nel frattempo, IYO SKY e Kairi Sane hanno lottato nella puntata del 12 agosto, dove hanno affrontato Stark e Baszler in un Number One Contener’s Match per il WWE Women’s Tag Team Champions. Le attuali campionesse, Alba Fyre e Isla Dawn, hanno attaccato entrambe le squadre, quindi l’incontro si è concluso senza un chiaro vincitore.