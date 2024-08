Venticinquenne trascinato via dalla corrente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024)del torrente Agogna, non è più riemerso. Da poco prima delle 18 di ieri, quando il cugino ha lanciato l’allarme, i vigili del fuoco stanno cercando in acqua ilegiziano formalmente disperso, purtroppo con tutta probabilità annegato, con le speranze di trovarlo ancora vivo che diminuiscono con il passare delle ore. I due cugini si erano tuffati insieme nell’Agogna, poco prima dell’affluenza nel Po, all’altezza del ponte sulla Sp206 in territorio di Mezzana Bigli, sulla strada tra Sannazzaro de’ Burgondi e Casei Gerola. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno subito iniziato le ricerche, sia nell’acqua con imbarcazioni sia dall’alto con l’elicottero, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Voghera, competente per questa zona della Bassa Lomellina.