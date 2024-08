Venezuela TikTok sospende Maduro fino al 19 agosto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) "mi ha appena sospeso l'account e non potrò trasmettereal 19", ha dichiarato il presidenteno Nicolásin un discorso trasmesso dalla televisione di Stato.aveva accusato il social network di fomentare una "guerra civile" in. Inoltre, ha attaccato i suoi "gestori e i proprietari" perché "sostengono il fascismo in America Latina e nel mondo". Il presidenteno ha definito la piattaforma "responsabile dell'arrivo di Milei e dei fascisti" in Argentina, in quanto- a suo avviso - ha "un'alleanza con il fascismo". Dopo avere sospeso il 9X per 10 giorni accusando il suo proprietario Elon Musk di incitamento all'odio e al fascismo,aveva affermato nei giorni scorsi che anchee Instagram erano "moltiplicatori di odio" in