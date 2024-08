Transformers One i protagonisti nei poster ufficiali

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 13 agosto 2024)One, ineiI nuovidei personaggi diOne sono stati pubblicati da Paramount in vista dell’uscita del film d’animazione. I nuovimettono in evidenza i principali eroi dell’imminente prequel, mentre lo studio si prepara a mostrare al pubblico un lato diverso del franchise che conoscono e amano. Migliaia di anni prima che Optimus Prime (Chris Hemsworth) incontrasse gli umani della Terra, il leader degli Autobot era un giovane robot che cercava di trovare il suo posto nel mondo. La premessa diOne sarà incentrata su Orion Pax (che in seguito diventerà Optimus Prime) e sulla sua amicizia con D-16 (la macchina destinata a diventare Megatron).