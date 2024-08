Tragedia all’ospedale di Torino | bimba di 2 anni investita mentre chiede l’elemosina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 13 agosto 2024) Incidente scioccante nel parcheggio dell’ospedale San GiovBosco a, dove una bambina di appena 2è morta dopo essere statada un’auto che stava effettuando una manovra. La piccola è stata poi trasportataInfantile Regina Margherita in condizioni gravissime e infatti è deceduta in mattina.nel parcheggio Secondo quanto ricostruito finora la, dopo essere stata, aveva già subito due arresti cardiaci ieri al San GiovBosco, e un altro in mattina, quando è sopraggiunta un’insufficienza degli organi vitali danneggiati. I medici hanno capito subito che la bambina era in condizioni disperate e, nonostante tutti gli sforzi profusi, purtroppo non sono riusciti a salvarle la vita. La piccola è deceduta verso l’ora di pranzo, quando è sopraggiunto un terzo arresto cardiaco.