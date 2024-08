Telecamere nascoste negli appartamenti prenotati online | ecco come scovarle È allerta mondiale | a cosa fare attenzione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 agosto 2024) C’è sempre più un uso diffuso di. E questo riguarda anche gli alloggi che prenotiamoper le nostre vacanze e non solo. Fino a qualche anno fa non ci avremmo neppure lontanamente pensato, e invece ora è un problema reale. Nel corso degli ultimi 10 anni, sono state circa 35.000 le richieste di informazioni su dispositivi di sorveglianza in proprietà in affitto, secondo fonti legali di una piattaforma di affitti brevi. Adesso Airbnb, uno dei colossi del settore e piattaforma utilizzata anche in Italia da milioni di persone, è al centro delle notizie proprio per le presunte violazioni alla privacy dei suoi utenti.spiega la CNN, l’azienda spesso cerca di risolvere i problemi legati all’invasione della privacy da sola e non rivolgendosi alle autorità.