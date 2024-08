Sono collassata dopo aver tagliato il traguardo ad una gara di triathlon | così ho scoperto di avere un tumore grande quanto un neonato nella pancia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Avevaildi una faticosissimadie, pochi attimi più tardi, perde conoscenza, accasciandosi al suolo.la corsa in ospedale, i medici hannounai tessuti molli di circa cinque chili. È la storia di Samantha Boswell, 53, che è riuscita a guarire dall’ignobile male che l’aveva colpita e che lei haper caso. Anche perché i primi sintomi, dolori alla schiena e gonfiore, li aveva attribuiti al suo intenso programma d’allenamento. El’amara scoperta in ospedale, i medici le hanno dovuto rimuovere una parte dell’intestino. “Inizialmente ero intorpidita e incredula – ha detto Samantha -. Temevo per la mia vita e onestamente pensavo che i miei giorni da sportiva fossero finiti se fossi sopravvissuta. Mi chiedevo ‘come faccio a dirlo a mio figlio?’ Mi sentivo come se stessi deludendo lui e mio marito”.