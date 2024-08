Sinner e la difesa del numero 1 del ranking mondiale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 13 agosto 2024) AGI - Ottocento punti Atp in meno. Danni di immagine a parte, è il conto di quanto è costata a(che arrivava in Canada da campione in carica) la sconfitta contro Rublev nei quarti a Montreal. Iluno della classificaresta però suo: a Cincinnati arriva con 8770 punti e soprattutto non ha punti da difendere (lo scorso anno perse subito contro Lajovic) al contrario di Carlos Alcaraz (3 del mondo con 7950 punti Atp) che perse in finale contro Djokovic: il serbo non sarà invece a Cincinnati, rinuncia che gli costerà mille punti e che metterà a rischio la sua seconda posizione nel. La battaglia per il tronosi farà più interessante dal 26 agosto a New York, dove ci saranno tutti e tre.