Novità Fiat 2025-2026 | due suv di segmento C in arrivo? FOTO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di martedì 13 agosto 2024) Dopo le proposte appena arrivate dei modelli600 e nuova Grande Panda, la Casa torinese sembra averci preso gusto con l’ampliamento della propria proposta nel campo dei suv e crossover. La volontà è quella di accaparrarsi nuove fette di clientela puntando a ridiventare un brand generalista con un’offerta ampia nei segmenti che contano. Troppo spesso, infatti,è stata accostata negli ultimi anni come brand molto attivo nei segmenti A e B, ma poco presente nella fascia media di auto destinate alle famiglie. Ecco che dal prossimo anno partirà un’offensiva importante proprio nelC.sta infatti pianificando di introdurre due nuovi SUV di medie dimensioni volti a competere con modelli popolari come Nissan Qashqai e Hyundai Tucson, Ford Kuga, Kia Sportage, Seat Ateca, etc.