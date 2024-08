Napoli Gazzetta | Manna a Londra per trattare Lukaku e Gilmour

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) A pochi giorni dal via del campionato, si scalda il mercato del, ancora alla ricerca degli ultimi colpi da affidare ad Antonio Conte. Il tassello più importante è quello del centravanti, e l’obiettivo è ben noto: Romelu. Secondo quanto riporta Ladello Sport, il direttore sportivo del, Giovanni, è volato asu preciso incarico di De Laurentiis per chiudere l’affare: si parte dai 25 milioni di euro più bonus offerti dagli Azzurri, mentre il Chelsea ne chiede 43. Una distanza importante per un affare che, però, conviene ad entrambe le squadre, visto che i Blues non ha alcun interesse nel trattenere un giocatore scontento.