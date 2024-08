MotoGP Di Giannantonio | Contento di tornare in pista siamo sempre più veloci e vicini all’obiettivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) “Sono davverodiinpiù, costantemente nel gruppo dei più forti e l’obiettivo è molto vicino. Non diciamo altro, ladi Spielberg mi piace, le Ducati qui sonoandate molto forte e non vedo l’ora di arrivare al box per iniziare a lavorare con tutta la squadra”. È questo l’entusiasmo di Fabio Dia pochi giorni dal via del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del mondiale. Una tappa, quella austriaca, che arriva pochi giorni dopo l’annuncio del rinnovo biennale per il pilota romano con il Team VR46, una “bellissima notizia che mi da tanta extra motivazione a fare ancora meglio”, ha concluso Di, Di: “diinpiù” SportFace.