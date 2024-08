Milano donna di 33 anni precipita dal quarto piano | si indaga per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 13 agosto 2024) La Procura diaprirà nelle prossime ore un fascicolo perper il caso delladi 33ta daldi un palazzo a Rozzano, nel Milanese, nella notte tra lunedì e martedì intorno alle 3.30. Il compagno, che si trovava in casa con lei al momento della caduta, potrebbe essere iscritto nel registro degliti. Un atto dovuto per procedere con tutti gli accertamenti del caso. La 33enne, intanto, è ancora ricoverata all'ospedale Humanitas in prognosi riservata.Verifiche in corsoFamiliari, amici e vicini di casa sono stati sentiti e lo saranno anche nelle prossime ore per ricostruire i rapporti all'interno della coppia, anche se al momento non risultano precedenti interventi per liti.