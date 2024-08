Meloni in Cina con la figlia non basta essere donna per migliorare la vita delle donne

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) La Presidente del Consiglio, al ritorno dal suo viaggio incon la, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui risponde alle critiche di coloro che non hanno apprezzato il fatto che abbia viaggiato accompagnata dalla bambina. Non condivido le critiche che le rivolgono su questo punto e sono convinta che si possa, se le condizioni lo consentono, viaggiare con i propri figli anche se si ricoprono ruoli apicali, perché ritagliarsi degli spazi per riuscire a conciliare gli impegni istituzionali e quelli familiari non solo è corretto, ma anche doveroso. E semmai ci si dovrebbe chiedere perché questo non succede mai quando questi ruoli sono ricoperti da uomini.