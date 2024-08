Le cinque piante da tenere in camera da letto

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 13 agosto 2024) Tra le specie dipresenti in natura molte, oltre ad avere incredibili effetti benefici, sono perfette anche dainda. Oltre che per l’indiscutibile componente decorativa, esistono diversein grado di portare numerosi benefici alla salute delle persone e dell’ambiente. Con effetti purificanti o mangiafumo, alcune di queste specie possono vivere anche nelle camere da. Interessante osservare, dunque,delle più diffuse nelle case. Sansevieria @Foto Crediti Envato Elements – VelvetMagLepurificanti perfette per laAl primo posto tra leperfette per ladac’è la Sansevieria conosciuta anche come pianta del serpente per via delle sue foglie allungate e striate. Di origine africana, non necessita di cure molto specifiche e può vivere anche con poca luce.