L’agility dog ha l’accento sestese Giacomo vince il titolo mondiale

(Di martedì 13 agosto 2024) Doppio festeggiamento per due ‘atleti’ mondiali. IlBiancalani e la border collier J-Music si sono infatti laureati campioni del mondo nelle specialità Gambler e All around (Categoria large) nel corso dei Campionati mondiali di agility dog IFCS 2024 che si sono tenuti a Bourgbarré, in Francia. Alla competizione hanno preso parte 250 atleti provenienti da tutto il mondo e Biancalani e la sua ‘partner’ a quattro zampe hanno sbaragliato la concorrenza. I due campioni sono stati ricevuti, nei giorni scorsi, nel Palazzo comunale dall’assessore allo sport Damiano Sforzi che si è congratulato, a nome dell’Amministrazione comunale, per il risultato.dog è una competizione riservata ai cani nella quale l’animale, accompagnato e guidato dal proprio conduttore, deve portare a termine un percorso a ostacoli, nel minor tempo possibile e senza errori.