Il business dei parcheggi interrati Ricavi record in Santa Maria Novella Ma Fortezza e Alberti sono in rosso

(Di martedì 13 agosto 2024) Un biglietto per il concerto di Mario Biondi al Verdi a dicembre. Ma anche una bottiglia di Brunello bio del 2019 e un ingresso giornaliero in spa. Oppure un piatto di cannelloni ripieni di germano reale al ristorante stellato di Palazzo Portinari. E poi un set di luci led per bici, uno stiratore verticale, un asciugacapelli professionale. È un piccolo assaggio di tutto quello che si potrebbe acquistare con i 38 euro risparmiati da 10 ore di sosta filate nelone interrato di, gestito da Firenze. Lo stesso che, con una tariffa di 3,80 euro l’ora resta fra i più cari d’Italia. Il più salato di Firenze.