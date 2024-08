Funghi d’agosto un’estate bizzarra Fa troppo caldo ecco come sta cambiando il ritmo dei boschi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Ceva (Cuneo), 13 agosto 2024 – Ma il cambiamento climatico incide anche sulla crescita dei? “Direi di sì”, risponde Giorgio Raviolo, presidente del Gruppo micologico cebano di Ceva (Cuneo), “il più anziano dopo quello Trentino”.va la raccolta in questo agosto? “Fa, non piove, non si trovano. Bisogna aspettare le piogge. Inascono da maggio a novembre. Ma ora statutto”. Quali sono idi stagione? “Boleti, castanelli, russule, ovuli,”. Qual è il fungo più rischioso, quello che può ingannare di più? “Sono tanti, sicuramente l’Amanita falloide e l’Amanita muscaria, chiamata dei Puffi. Ogni anno purabbiamo decine di avvelenamenti in tutta Italia, qualcuno mortale, qualcun altro se la cava con una lavanda gastrica”. La regola d’oro qual è? “Se non si è sicuri, il fungo è meglio lasciarlo nel bosco.