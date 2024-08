Ecco la ’Spiaggia dei gabbiani’ In video i sentimenti dei 30enni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) E’ un film tutto ‘made in Ancona’ quello che si potrà vedere questa sera (ore 21) all’Arena Cinema Lazzaretto, presso la Mole Vanvitelliana. E’ ‘La spiaggia deidel regista Claudio Pauri, il quale sarà presente insieme al cast composto da giovani attori, molti dei quali marchigiani: Veronica Baleani, Marco Brandizi, Gaia Di Leo, Giulia Eugeni, Giorgia Fiori, Diego Giangrasso, Alessandra Penna, Daniele Vagnozzi. La storia ruota attorno a un gruppo di amici, ex compagni di scuola, alla soglia dei trent’anni. Quei giovani di un tempo si avventurano in una vacanza in barca a vela alla ricerca di un paradiso perduto fatto di risate, leggerezza, sogni. Ma quell’atmosfera, dieci anni dopo la fine del liceo, sembra svanita. Altroché i tempi della Maturità.