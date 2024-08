Come cambia il tabellone di Sinner a Cincinnati con l’eliminazione di Griekspoor | una sorpresa al debutto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 agosto 2024) Janniktorna in campo adopo un torneo non pienamente soddisfacente a Montreal, laddove difendeva il titolo conquistato a Toronto nel 2023 e si è fermato nei quarti di finale contro Andrey Rublev, non apparendo particolarmente in forma dopo la tonsillite accusata che l’ha costretto a saltare i Giochi Olimpici di Parigi 2024.che in Ohio lo scorso anno si fermò al primo turno contro Dusan Lajovic dopo il titolo in Canada e che quest’anno poteva debuttare contro Tallon, avversario di diverse battaglie nell’ultimo anno e che spesso l’ha messo in difficoltà. Ma non sarà l’olandese ad accogliere nel torneo il numero 1 del mondo, ma il qualificato statunitense Alex Michelsen.