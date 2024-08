Barca a fuoco nel cantiere nube nera sopra Civitanova

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024)Marche (Macerata), 13 agosto 2024 – Una nuvola di fumosi è levata oggi nel cielo di, per l’incendio di una. L’allarme è scattato poco dopo le 17 di oggi ai cantieri navali. Ad andare a, per cause in corso di accertamento, un’imzione che si trovava in una rimessa, vicina ad altre barche. Subito è partito l’allarme, con i vigili delche sono arrivati sul posto dal vicino distaccamento, ma le operazioni di spegnimento sono complicate dal fatto che laè in vetroresina, un materiale difficile da spegnere. Al momento, i vigili delsono ancora al lavoro. L’incendio ha messo in allarme i tanti bagnanti che erano sulla spiaggia di. Laè visibile da tutta la città.