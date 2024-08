Addio a Normita Montanari Maestra e figlia del partigiano Oddino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Anche ladelse n’è andata. Norma- per tutti- era ladi, ilal quale è dedicata a Cesena una via e al quale il comune ha dedicato una tomba apposita fin dal primo dopoguerra.è deceduta, a quasi 88 anni, lo scorso lunedì mattina. Anche lei era molto nota per la sua attività di insegnante, svolta a lungo in città. Gianni Varani (genero della deceduta) ne traccia un commosso ricordo: "Una vita intensa e avventurosa la sua. Era nata a Buenos Aires, nello stesso anno del futuro papa Francesco, il 1936. Ma il padre, emigrato in Argentina negli anni ‘20 per ragioni politiche, s’imbarcò in Europa quasi subito dopo la nascita della, per combattere nella guerra civile spagnola, nelle file delle brigate garibaldine.